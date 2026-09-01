Выручка от гуманоидных роботов UBTech выросла на 1445%

Продажи полноразмерных роботов выросли почти в 20 раз до 921 единицы, а сама категория впервые стала крупнейшим источником выручки компании UBTech Robotics отчиталась о росте выручки от полноразмерных гуманоидных роботов и услуг на 1445% год к году — до 590,3 млн юаней ($87,6 млн) в первом полугодии 2026 года.
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