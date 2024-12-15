Избавит от хаоса: простой и быстрый метод складывать белье после стирки

Куча стирки — частый гость в наших домах, особенно у тех, кто откладывает разбор одежды «на потом». Результат? Переполненная корзина, пустые полки в шкафу и огромный ворох белья, с которым справиться кажется невозможным.
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