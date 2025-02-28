Война на Украине пошла в неправильном направлении и могла привести к Третьей мировой. Об этом на совместном с главой киевского режима Владимиром Зеленским брифинге для журналистов в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии