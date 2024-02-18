Петросян, Синицына, Фролова, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский отобрались на Кубок Первого канала

Соревнования пройдут с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге. По итогам чемпионата России и Спартакиады отбор прошли Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова, Алина Горбачева и Дарья Садкова.
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