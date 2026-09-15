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Царьград

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Беспилотник из Приморья доставил бюллетени в село Фурманово

Беспилотник из Приморья доставил бюллетени в село Фурманово

В Приморье беспилотник преодолел 11 км, доставив бюллетени для 60 избирателей села Фурманово. Дрон, произведённый в регионе, успешно справился с заданием несмотря на сложные условия.

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