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Собянин подвел итоги работы трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин подвел итоги работы трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Пассажиры совершили более 192 млн поездок на участке между станциями "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро за все время их работы.

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