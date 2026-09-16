Собянин подвел итоги работы трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Пассажиры совершили более 192 млн поездок на участке между станциями "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро за все время их работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Комендантский час...
- ВЛ В МИД назвали нел...
- Politico: Пентаго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым