Собянин подвел итоги работы трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Пассажиры совершили более 192 млн поездок на участке между станциями "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро за все время их работы.