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Посольство РФ: Запад противится честному расследованию подрыва «Северных потоков»

Посольство РФ: Запад противится честному расследованию подрыва «Северных потоков»

Советник-посланник РФ в Соединенных Штатах Америки Андрей Леденев сообщил о том, что государства Запада не хотят устраивать честное и объективное расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток».

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