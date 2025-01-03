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    Сквер  примирения ???   Интересно  знать   кого  с  кем ?В Астраханской об...

Куда пойти детям и взрослым 3 января и в дни новогодних каникул: большая афиша Астрахани

Куда пойти детям и взрослым 3 января и в дни новогодних каникул: большая афиша Астрахани

Не забыли, что новогодние праздники продолжаются? И не обязательно всё торжество опять за проводить за накрытым столом (тем более, что всякие заготовленные яства и разносолы уже порядком надоели) – ведь праздничная программа, проходящая в Астрахани, столь насыщена! Не верите? Тогда загляните в нашу афишу - ПУНКТ-А собрал ее максимально полно: здесь и детские представления, и спектакли, и концерты, и мастер-классы с гуляниями.

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