Куда пойти детям и взрослым 3 января и в дни новогодних каникул: большая афиша Астрахани

Не забыли, что новогодние праздники продолжаются? И не обязательно всё торжество опять за проводить за накрытым столом (тем более, что всякие заготовленные яства и разносолы уже порядком надоели) – ведь праздничная программа, проходящая в Астрахани, столь насыщена! Не верите? Тогда загляните в нашу афишу - ПУНКТ-А собрал ее максимально полно: здесь и детские представления, и спектакли, и концерты, и мастер-классы с гуляниями.