Сотрудники «Крымэнерго» выставили предпринимателю необоснованный счет на 86 млн рублей

В Симферополе прокуратура требует возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников «Крымэнерго», необоснованно оштрафовавших индивидуального предпринимателя-собственника мини-гостиницы.
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