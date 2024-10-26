Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Срочно надо отменять  идиотский  мораторий  на смертную казнь. Страна воюет, а  нельзя  наказать  шпиона, казнокрада,...В ДНР россиянку з...
  • Галина Чужая
    Когда уже они поймут, что  высшая мера - это самый мощный стимул не совершать  убийств. Во время военных действий тем...В ДНР россиянку з...
  • F I
    ДНР ,чему удивляться ,там население было к 2014 году 50/50В ДНР россиянку з...

Do Rzeczy: Лукашенко сделал «удивительные» заявления о Крыме и отношениях с РФ

Do Rzeczy: Лукашенко сделал «удивительные» заявления о Крыме и отношениях с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал «удивительные» заявления в интервью российскому СМИ на полях саммита БРИКС касательно взаимоотношений с Россией и принадлежности Крыма, пишет польский портал Do Rzeczy.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Быкова
Похоже что Александра Лукашенко покусал Виталий Кличко.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх