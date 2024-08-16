«Обычная алкогольная брага»: Роскачество выявило худшую марку пива, которую ни в коем случаи нельзя покупать Ольга ВайленкоРоскачество, организация, занимающаяся контролем качества товаров и услуг в России, представила результаты исследования, которое потрясло не только потребителей, но и всю индустрию производства пивных напитков.