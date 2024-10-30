А вы знали, что в России есть свой Хеллоуин?

На Западе 31 октября наступает канун Дня Всех Святых, а в России в этот день после заката и до рассвета 1 ноября - Велесова ночь! Большинство ученых считает, что "Велесова книга", из которой мы знаем и про Велесову ночь, - поздняя подделка.