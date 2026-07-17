Турецкие отельеры снизили цены для русских туристов на 20%

Турецкие отельеры предложили русским туристам скидки до 20% из-за высокой конкуренции на рынке. Как сообщил Акын Беке, член TÜRSAB, это сделано для поддержания загрузки отелей на фоне низкого спроса со стороны европейцев в этом сезоне.