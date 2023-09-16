Учительницу Анастасию Шумилову из Тюмени уволили за развратные фото: ее уроки никто не прогуливал

Svetlana Yamashkina

Дурище с таким вкусом (вернее, отсутствием) в школе не место. Аргумент про то, что вне школы она может делать, что хочет, не может быть принят. Она своими куриными мозгами даже не понимает, что такое быть учителем. Это во-первых. А во-вторых, человек, который строит такие фразы: "Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли, и люди не будут докапываться до моей личной жизни" - к школе вообще подходить не должен, потому что по-русски грамотно она изъясняться не умеет.