Большим скандалом закончилась проверка социальных сетей миловидной учительницы Анастасии Шумиловой. Якобы красотка публиковала непристойные фото, за что и лишилась работы.
Учительницу Анастасию Шумилову из Тюмени уволили за развратные фото: ее уроки никто не прогуливал
Комментарии
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Svetlana Yamashkina
Дурище с таким вкусом (вернее, отсутствием) в школе не место. Аргумент про то, что вне школы она может делать, что хочет, не может быть принят. Она своими куриными мозгами даже не понимает, что такое быть учителем. Это во-первых. А во-вторых, человек, который строит такие фразы: "Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли, и люди не будут докапываться до моей личной жизни" - к школе вообще подходить не должен, потому что по-русски грамотно она изъясняться не умеет.
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6 час.
SY
Svetlana Yamashkina
вот с этими фото пусть идёт к клиентам, а не к детям, она по-русски изъясняться нормально не умеет, такие как раз и снижают уровень преподавания и образования ниже плинтуса.
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6 час.
т
татьяна
👍
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3 час.
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