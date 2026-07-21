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Россиянин выиграл 21 млн рублей, поставив на ничью в основное время финала ЧМ-2026

Клиент BETBOOM выиграл крупную сумму на матче Испания – Аргентина. Беттор поставил 6,9 млн рублей на ничью в основное время финала ЧМ-2026 по коэффициенту 3.

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