Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День Военно-Морского Флота России

День Военно-Морского Флота России

Дата события уникальна для каждого года. В 2026 году эта дата — 26 июля День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

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