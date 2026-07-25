День Военно-Морского Флота России

Дата события уникальна для каждого года. В 2026 году эта дата — 26 июля День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».