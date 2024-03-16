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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» вывел Телегина из списка травмированных. Он не играет с 15 февраля

Нападающий не играет с 15 февраля. В регулярном чемпионате-2023/24 Иван Телегин провел 26 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков.

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