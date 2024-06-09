Врагов России ждёт "адское пламя": Москва вооружит союзников по всему миру

Ole Ole Грамотный возврат мяча на их поле. Не мешает в печатных изданиях государств, пострадавших от стран НАТО регулярно печатать карту планеты с базами НАТО. Пусть на стены себе повесят и думают

Ole Ole Кстати, надо у некоторых стран в счёт погашения нам долга брать не только кофем с какавой, а натовским оружием. И направлять его противникам НАТО. Посеевший ветер пожнёт бурю