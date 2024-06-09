Президент России Владимир Путин рассказал о том, как Москва может ответить на попытки врага поднять ставки в зоне спецоперации.
Врагов России ждёт "адское пламя": Москва вооружит союзников по всему миру
Комментарии
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Ole Ole
Грамотный возврат мяча на их поле. Не мешает в печатных изданиях государств, пострадавших от стран НАТО регулярно печатать карту планеты с базами НАТО. Пусть на стены себе повесят и думают
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15 час.
Ole Ole
Кстати, надо у некоторых стран в счёт погашения нам долга брать не только кофем с какавой, а натовским оружием. И направлять его противникам НАТО. Посеевший ветер пожнёт бурю
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15 час.
Александр Макеев
А ещё надо завести в интернете страницы, где выкладывать рецепты как нагадить-навредить англосаксам. С приведением карт размещения американских оккупационных баз и списком стран, являющихся союзниками США-Великобритании! Кстати, интересно, какие народы-страны ненавидят поляков, трибалтийские вымираты, Румынию, Чехию, Финляндию и Швецию? Если таковые имеются, помочь им дельными советами и соответствующим техническим оснащением!
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15 час.
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