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Пункт-А

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На севере Астраханской области сельская школа осталась без директора

На севере Астраханской области сельская школа осталась без директора

Но районные власти готовы его найти. Единственным вопросом на сходе граждан села Пироговка стало закрытие местной школы.

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