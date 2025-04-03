Эксперт назвал новый тренд среди комнатных растений

Флорариум — декоративный мини-сад в стекле — стал лидером среди комнатных растений по обороту в 2024 году и в I квартале 2025-го, подсчитали в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow, с результатами ознакомились «Известия».
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