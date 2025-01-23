Разработка PC-игр резко возросла: число разработчиков PC-игр вдвое превышает ч...

Разработка PC-игр резко возросла: число разработчиков PC-игр вдвое превышает число разработчиков игр для PS5 и XboxМнение, что PC мертва как игровая платформа, похоже, уходит в прошлое, и PC постепенно становится самой привлекательной игровой платформой.
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