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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработка PC-игр резко возросла: число разработчиков PC-игр вдвое превышает ч...

Разработка PC-игр резко возросла: число разработчиков PC-игр вдвое превышает ч...

Разработка PC-игр резко возросла: число разработчиков PC-игр вдвое превышает число разработчиков игр для PS5 и XboxМнение, что PC мертва как игровая платформа, похоже, уходит в прошлое, и PC постепенно становится самой привлекательной игровой платформой.

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