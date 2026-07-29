Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза: психолог раскрыла, почему миллионы людей все еще помнят о ней

Свадьба принцессы Диана и принца Чарльза состоялась 45 лет назад — в честь годовщины этого события Psychologies попросил психолога порассуждать, как и почему образ Дианы до сих пор жив в сердцах миллионов людей и какой запомнилась «королева людских сердец».