Женские страсти
ГлавнаяНаше все
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Женские страсти

40 503 подписчика

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза: психолог раскрыла, почему миллионы людей все еще помнят о ней

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза: психолог раскрыла, почему миллионы людей все еще помнят о ней

Свадьба принцессы Диана и принца Чарльза состоялась 45 лет назад — в честь годовщины этого события Psychologies попросил психолога порассуждать, как и почему образ Дианы до сих пор жив в сердцах миллионов людей и какой запомнилась «королева людских сердец».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии