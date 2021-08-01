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Представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Словакии поздравило специалистов МТО с Днем Тыла

Представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Словакии поздравило специалистов МТО с Днем Тыла

В честь этого события сотрудники представительства подготовили информацию о воинах-тыловиках, участвовавших в годы Великой Отечественной войны в боевых операциях по освобождению страны.

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