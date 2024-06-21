Как жителям Кубани получить льготу на ипотеку, рассказали эксперты

Как жителям Кубани получить льготу на ипотеку, рассказали экспертыИз-за дефицита кадров государство и бизнес все чаще помогают сотрудникам с кредитами и ипотекой, чтобы привлекать и удерживать ценных работников на предприятиях.
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