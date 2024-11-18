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Царьград

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Эхо протестов 2020 года в Белоруссии: Званий лишился 21 начальник силовых ведомств

Эхо протестов 2020 года в Белоруссии: Званий лишился 21 начальник силовых ведомств

Президент Белоруссии лишил званий начальников силовых ведомств страны за противоправные действия во время беспорядков 2020 года.

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