Глава МИД Израиля Коэн поблагодарил Блинкена за поддержку со стороны США

Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил благодарность за поддержку еврейского государства со стороны администрации Байдена в противостоянии с ХАМАС.
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