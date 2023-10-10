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Глава МИД Израиля Коэн поблагодарил Блинкена за поддержку со стороны США

Глава МИД Израиля Коэн поблагодарил Блинкена за поддержку со стороны США

Глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил благодарность за поддержку еврейского государства со стороны администрации Байдена в противостоянии с ХАМАС.

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