Студенты ИРНИТУ расписали стены Ивано-Матренинской детской больницы

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) подарили маленьким пациентам Ивано-Матренинской детской клинической больницы красочные рисунки на стенах отделения эндоскопии, сообщили в пресс-службе университета.
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