В Советском районе Брянска возле детсада "Солнечный" упало дерево

Пострадавших в результате происшествия нет, как и ущерба. Сотрудники спасательного отряда оперативно распилили и убрали дерево, а работники дорожного управления устранили незначительные повреждения расположенной рядом ЛЭП, - рассказали 25 июля в п .
Пострадавших в результате происшествия нет, как и ущерба. Сотрудники спасательного отряда оперативно распилили и убрали дерево, а работники дорожного управления устранили незначительные повреждения расположенной рядом ЛЭП, - рассказали 25 июля в п .
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