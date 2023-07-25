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В Советском районе Брянска возле детсада "Солнечный" упало дерево

В Советском районе Брянска возле детсада "Солнечный" упало дерево

Пострадавших в результате происшествия нет, как и ущерба. Сотрудники спасательного отряда оперативно распилили и убрали дерево, а работники дорожного управления устранили незначительные повреждения расположенной рядом ЛЭП, - рассказали 25 июля в п .

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