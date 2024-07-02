Остин: США объявят о поставке оружия на Украину на сумму более $2,3 млрд

Соединенные Штаты собираются представить новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины на сумму более 2,3 млрд долларов, заявил министр обороны Ллойд Остин во время встречи со своим украинским коллегой в Пентагоне.
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