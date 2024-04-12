Турэксперт Голов: КНДР поборется с Таиландом в привлечении россиян на свои пляжи

В Северной Корее есть много необычных мест, которые могли бы заинтересовать туристов из России. Помимо достопримечательностей это прибрежные пятизвездочные отели, поэтому россияне могут выбрать эту страну для пляжного отдыха, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов.