Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Отвалите от Украины,вся ваша поддержка незаконна.Собой занимайтесь!Европа усиливает ...
  • Александр Бабин
    Ну если Латвия заявляет -то это серьёзно Сейчас начнут выяснять -чей козырь старше и начнут щёки надувать"Мы должны пройти...
  • Людмила
    не дать этому торчку использованному никуда выехать! Только СУД !!!😡Трамп в тупике: О...

Бастрыкин потребовал объяснить, почему смерть инвалида в больнице не стала уголовным делом

Бастрыкин потребовал объяснить, почему смерть инвалида в больнице не стала уголовным делом

По словам матери умершего, с ним грубо обращались.Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о результатах рассмотрения жалобы жительницы Санкт-Петербурга, сообщившей о вероятной связи медицинских работников городской больницы со смертью ее 25-летнего сына-инвалида.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх