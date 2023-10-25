Сколько получают реальные мужчины, которые угрожают нанять себе повариху, проститутку и домработницу

А

Александр24

Автор фантазёрка. Мужиков вообще представила безрукими, ( сделать простейшую уборку он конечно не сможет - подавай личную уборщицу), насквозь больными, (я в свои 74 года с полным набором болезней трачу на лекарства 4000 руб.), разутыми, раздетыми, ( аж целых 10 тыс. каждый месяц требуется ), вечно сексуально озабоченными, постоянно грязными. А если он не воспользуется доставкой пищи, то голод его через неделю сведёт в гроб. Где ж ему сварить себе обед. ( Только почему-то лучшие шеф-повара обязательно мужики, с чего бы это?). Короче, по мнению автора, среднестатистический мужик в своей берлоге загнётся не позднее 2-3 месяцев жизни без жены. Ну-ну..... Можете потешить себя этой мыслью.