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Царьград

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Шеслер: Европа уменьшает помощь украинским переселенцам

Шеслер: Европа уменьшает помощь украинским переселенцам

Лариса Шеслер, политолог, высказалась о сокращении помощи для украинских переселенцев в Европе. Она отмечает, что это может быть связано с экономическими трудностями и попыткой остановить отток граждан из Украины.

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