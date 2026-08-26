Шеслер: Европа уменьшает помощь украинским переселенцам

Лариса Шеслер, политолог, высказалась о сокращении помощи для украинских переселенцев в Европе. Она отмечает, что это может быть связано с экономическими трудностями и попыткой остановить отток граждан из Украины.
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