Новая программа ждёт любителей кино старшего возраста в Войковском

Вы из тех, кто досматривает титры до конца, а потом еще час не может отойти от увиденного, обсуждая с близкими каждый поворот сюжета? Если кино для вас — это не просто картинка на экране, а повод для размышлений и споров, нам точно по пути.
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