Жиру про «Оттаву»: «Расстраивают разговоры болельщиков и прессы о тренере. Смит никуда не уйдет. Мы хотим играть за него»

Канадский клуб находится на последнем месте в таблице Восточной конференции. Во время матча против «Тампы» (4:6) болельщики скандировали призывы к отставке главного тренера Ди Джея Смита, а после сирены освистали команду.
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