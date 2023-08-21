Герой РФ Фроленков взял под контроль Чернобыльскую АЭС без выстрелов

Полковник полиции Андрей Фроленков, замкомандира отряда мобильного особого назначения «Арсенал» управления ФСБ Нацгвардии РФ по Брянской области в короткие сроки принял решения, которые оказались верными при взятии стратегически важного объекта.
Полковник полиции Андрей Фроленков, замкомандира отряда мобильного особого назначения «Арсенал» управления ФСБ Нацгвардии РФ по Брянской области в короткие сроки принял решения, которые оказались верными при взятии стратегически важного объекта.
Свежие комментарии