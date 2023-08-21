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Герой РФ Фроленков взял под контроль Чернобыльскую АЭС без выстрелов

Герой РФ Фроленков взял под контроль Чернобыльскую АЭС без выстрелов

Полковник полиции Андрей Фроленков, замкомандира отряда мобильного особого назначения «Арсенал» управления ФСБ Нацгвардии РФ по Брянской области в короткие сроки принял решения, которые оказались верными при взятии стратегически важного объекта.

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