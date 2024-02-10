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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БпЛА в Удмуртии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БпЛА в Удмуртии

Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе – кратно нарастить их выпуск .

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