СК возбудил дело после крушения самолета и гибели человека в КЧР

t.me/Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека при крушении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии, сообщило ведомство в воскресенье, 28 июля в своем Telegram-канале.