Госдума спровоцировала «вой собак Баскервилей на болотах»

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Политнавигатор Вознаграждения иноагентам от использования результатов их интеллектуальной деятельности будут зачислять на специальный рублевый счет, снять деньги с которого удастся лишь после того, как иноагентский статус будет снят.

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Комментарии
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Sergiy Che
Нужно с того счёта перечислять не ВСУ а нашим ребятам на их нужды))
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6 час.

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