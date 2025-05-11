Рябыкин о том, что Флери не войдет в «Тройной золотой клуб» при победе Канады на ЧМ: «Чистейшее крючкотворство. Раз он олимпийский чемпион, значит, имеет полное право на попадание»

40-летний вратарь «Миннесоты» впервые в карьере играет за сборную Канады на чемпионате мира. Ранее он трижды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2009, 2016, 2017) и Олимпиаду-2010 со сборной Канады, где был третьим вратарем.