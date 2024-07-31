Обвиняемому в подрыве путей под Рязанью обещали гражданство Британии

Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны пообещало британское подданство гражданину РФ и Италии Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в прошлом году.
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