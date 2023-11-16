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ЦУР Адыгеи провел прямой эфир с представителем Росстата

Зачем нужна статистика человеку? Как встать на учет в Росстат при регистрации в налоговой нового юридического или физического лица? Как узнать должен ли респондент отчитываться в Федеральную службу государственной статистики?Эти и другие вопросы задали жители республики заместителю руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Светлане Курижевой, на которые она ответила в прямом эфире ЦУР.

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