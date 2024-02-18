Последние новости СВО на 18.02.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов на 18 февраля 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «ВС РФ полностью отрезали южную часть Авдеевки»: Сырский примчался на фронт, чтобы остановить бегство ВСУ: Новости из Авдеевки к утру 14.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО
- «ВСУ оставили Ласточкино»: ВС России штурмуют Ласточкино западнее Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 18 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости
- «Сил не меньше чем в Авдеевке»: ВС РФ широким фронтом перешли в мощное наступление на Запорожском направлении: Новости СВО, на 18 февраля 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине
Свежие комментарии