Почему на Руси презирали бобылей

Элина МорозоваОбществоПочему на Руси презирали бобылей Фраза «жить бобылем» сегодня используется для обозначения холостых мужчин, которые не стремятся к женитьбе и созданию семью.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей СедойЩас все тоже, только в другом "цвете"Вера ФедороваТоже гуляки и тунеядцы? 😊Natalyсейчас ещё веселее.... выкладываю вот такой пост из дзена. картинка маслом нашего времени: - """""В вопросах недвижимости верить нельзя даже дочке Тут очень много тем поднимается по поводу наследства. Думаешь, что такое происходит только в неблагополучных семьях и у алчных людей. Но на днях мне массажистка (Галина Васильевна) поведала свою историю. Хочу поделиться, чтобы уберечь людей старшего поколения, которые находятся даже в самых теплых отношениях со своими детьми. Галина Васильевна жила в 3-комнатной квартире с дочкой и внучкой. После смерти ее мужа они обе вступили в наследство - мать и дочь. Массажистка насобирала денег и купила еще однокомнатную квартиру. У дочки появился мужчина, вышла замуж, родила общего ребенка. Мама съехала в однушку. Потом они уговорили маму "обналичить материнский капитал", купили (не давая ей денег!) у нее квартиру. На деньги маткапитала они купили машину. - Мам, ну ты и так будешь в ней жить, а после смерти всё равно внукам останется, - сказала дочка. Только потом ее мужу понадобились деньги на бизнес, и они выставили квартиру мамы на продажу. - Мам, иди к нам жить, - сказала дочка. - Мы потом заработаем и тебе две однушки купим! Галина Васильевна ни в какую не соглашалась, не хотела жить с ними, не пускала покупателей смотреть квартиру, они ругались. Отстояла квартиру, но общаться они перестали. А через пару лет зять прос**л бизнес, и они начали разводиться. Естественно - раздел имущества. По документам однокомнатная квартира, где жила Галина Васильевна, принадлежала зятю, он ее попросил освободить. К дочке не пошла, так как в страшной обиде на нее. Вот теперь слоняется на старости лет по съемным квартирам. А как бы вы поступили в данной ситуации? #недвижимость #мать #дочь 14 июня, 14:06 userpic__Вздорная Леди Вздорная Леди [402189265]Вера ФедороваНаташ, меня всегда забавляют подобные вопросы: "А как бы вы поступили в данной ситуации?" Да никак. В подобной ситуации никогда не буду, разве что под наркозом, при полной амнезии или при старческом маразме. У человека всегда должен быть свой угол, и никакие обстоятельства не должны этому помешать.Андрей СедойХужеАндрей СедойХужеАндрей СедойХуже....Те хоть по тихому .....а сейчас все напоказ, сАндрей СедойХуже....те потихому....а сейчас все напоказ и "смакуют"....Андрей СедойХорошо "говорите"....Андрей СедойТаких сейчас очень много( дочек-сынков-родственников) . ПипецВера ФедороваСтараюсь🤗Комментировать
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