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Царьград

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В Нигерии задержали польских студентов с русскими флагами

В Нигерии задержали польских студентов с русскими флагами

Молодые люди участвовали в антиправительственных протестах на севере страны.Правоохранительные органы Нигерии задержали группу студентов из Польши, участвовавших в антиправительственных протестах в штате Кано на севере страны.

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