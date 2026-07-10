Лайки усиливают депрессию: неожиданный вывод учёных из Принстонского университета

Учёные Принстонского университета выяснили, что люди с депрессией чаще публикуют посты ради лайков. Стремление к социальному одобрению может усиливать тревожность и усугублять депрессивные состояния – образуется порочный круг.
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