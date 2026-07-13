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Зак Браун: У нас нет места за рулём для Ферстаппена

Зак Браун: У нас нет места за рулём для Ферстаппена

Getty Images/Red Bull ContentpoolГенеральный директор McLaren Зак Браун вновь прокомментировал слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена, подчеркнув, что для четырёхкратного чемпиона мира в команде сейчас нет свободного места.

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