NBC News: отстранение Залужного станет для Зеленского "огромным ударом"

Руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко заявил, что отстранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного обернется для президента страны Владимира Зеленского "огромным ударом", передает телеканал NBC News.
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