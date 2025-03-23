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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин продлил серию с очками до 5 матчей – ассист против «Монреаля». У него 18+11 в 33 играх

Форвард «Колорадо» сделал голевую передачу в игре с «Монреалем» (5:4 Б). В послематчевой серии буллитов его бросок отразил вратарь «Канадиенс» Сэмюэл Монтембо.

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