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Глава Якутии подарил новый нож бойцу, победившему украинского военного в рукопашной

Глава Якутии подарил новый нож бойцу, победившему украинского военного в рукопашной

Тот самый нож, которым якутский боец дрался, он оставил в части у сослуживцев.Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подарил военнослужащему Армии России Андрею Григорьеву, победившему украинского боевика в ближнем бою, новый якутский нож.

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